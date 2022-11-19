«Стремление оправдаться перед общественностью»: как Пентагон в очередной раз не смог пройти аудиторскую проверку

Минобороны США не смогло отчитаться перед аудиторами о 61% своих активов. Об этом сообщил представитель Пентагона Майк Маккорд. Аудит активов военного ведомства в США проводился в пятый раз, предыдущие проверки также закончились неудачно. По словам аналитиков, проблема с финансовой отчётностью в американском Минобороны существует давно. Эксперты полагают, что такая ситуация в Пентагоне может быть обусловлена в том числе и коррупционной составляющей.

Министерство обороны США в очередной раз провалило аудит, не сумев отчитаться о 61% своих активов. Об этом сообщил финансовый контролёр Пентагона Майк Маккорд.

«Результат пятого ежегодного широкомасштабного финансового аудита Министерства обороны — в целом отказ от вынесения аудиторского заключения. Точно так же было и в прошлом году, и, знаете, это не стало неожиданностью. Отказ от вынесения заключения действительно был ожидаем, но мы также сохраняем все положительные заключения прошлого года, охватывающие приблизительно 39% наших активов», — заявил Маккорд.

По его словам, в ходе проверки всего было сделано 27 заключений разного вида.

«Девять из них, то есть примерно треть от всех проведённых аудиторских проверок, — это безусловно положительные заключения в отношении приблизительно 40% наших активов, одно — модифицированное, а остальное — это отказ от вынесения заключения. Это, по сути, та же картина, что и в прошлом году», — констатировал Маккорд.

Как сообщает издание The Hill, в проверке приняли участие 1,6 тыс. аудиторов. Они изучили активы Министерства обороны на сумму $3,5 трлн и его пассивы в размере $3,7 трлн.

Эти активы включают 19,7 тыс. самолётов, более 290 кораблей, технику и вооружения, а также здания, дороги и заборы на более чем 4,8 тыс. объектов по всему миру.

Майк Маккорд

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© Andrew Harnik

При этом в Пентагоне не сочли результаты аудиторской проверки провалом.

«Я бы не сказал, что мы провалили (проверку. — RT). Для нас этот процесс очень важен, он помогает нам становиться лучше. (Но. — RT) это происходит не так быстро, как нам бы хотелось», — считает Маккорд.

Военный аудит

Стоит отметить, что аудит во всех государственных учреждениях США проходит с начала 1990-х. В Пентагоне же первая проверка была проведена в декабре 2017 года. Эта попытка, как и все последующие, провалилась.

Так, в ходе подобных аудитов были выявлены серьёзные проблемы с финансовой отчётностью. Например, во время одной из проверок военное ведомство не могло сказать, сколько подрядчиков и субподрядчиков у него работает. А в 2018 году выяснилось, что у Пентагона не было документов на строительные проекты стоимостью более $800 млн.

Американские военные

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Радио NPR также сообщило о случае, когда в ходе аудита активов Пентагона был обнаружен склад с авиационными запчастями для самолётов, которые не использовались более десяти лет.

Такая ситуация в финансах военного ведомства регулярно вызывает критику со стороны американского истеблишмента. Так, в 2021 году несколько сенаторов во главе с демократом Берни Сандерсом представили законопроект, нацеленный на повышение эффективности проверок активов Пентагона. В частности, по задумке авторов документа, подразделения Пентагона, не прошедшие аудит, должны были возвращать обратно Казначейству США 1% своего бюджета.

Как заявил тогда Сандерс, Пентагон и военно-промышленный комплекс десятилетиями страдают от огромного количества растрат, мошенничества и финансовой бесхозяйственности, что неприемлемо.

По мнению законодателей, неспособность Пентагона успешно провести независимый аудит является основной причиной того, что Министерство обороны США в течение многих лет ассоциируется с финансовыми злоупотреблениями.

Однако законопроект тогда так и не был принят.

Дорогостоящие проекты

Впрочем, несмотря на неопределённую ситуацию в финансах Пентагона, США многие годы занимают первое место в мире по военным расходам. Так, в 2021 году бюджет Пентагона составил $801 млрд, что фактически равнялось совокупному военному бюджету десяти следующих в рейтинге за Соединёнными Штатами стран, включая Китай, Россию, Индию, Францию, Великобританию и Германию.

При этом, как отмечают эксперты, нередко проекты Пентагона, на которые уходит значительное количество денег налогоплательщиков, вызывают критику в экспертной среде.

Zumwalt и F-35 Lightning II

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Так было, например, с программой по созданию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Как отмечает агентство Bloomberg, создание этих машин стало самым дорогим военным проектом в истории.

В сентябре этого года стало известно, что стоимость разработки и закупки F-35 снова возросла, составив $412 млрд. При этом, если учесть их последующее обслуживание, общая сумма сметы составляет порядка $1,3 трлн.

В то же время сам самолёт вызывает много нареканий у специалистов из-за постоянных технических проблем, возникающих в ходе его эксплуатации. Среди них — разрушение фюзеляжа, потеря контроля в полёте и постоянные сбои электронного оборудования.

Ещё один подобный проект Пентагона — эсминец Zumwalt. На его создание военное ведомство выделило $22,4 млрд, из которых $13,2 млрд ушло на постройку первых трёх прототипов.

Изначально планировалось построить 32 корабля, но из-за роста расходов на программу военному ведомству пришлось ограничиться тремя. Кроме того, проект эсминца вызывает много вопросов у аналитиков. В частности, ряд американских специалистов полагают, что построенные три корабля не найдут практического применения и станут лишь дорогостоящей демонстрацией военных технологий США.

«Есть что скрывать»

Как напоминает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, у силовых ведомств США всегда были проблемы с финансовой отчётностью.

Военные поставки США Украине

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«В Пентагоне с этим большие проблемы были ещё со времён подготовки ко вступлению во Вторую мировую войну... В подразделении Сухопутных войск, например, нет даже прозрачного учёта земли, которая принадлежит им. Кроме того, по линии бюджета Министерства обороны проходит много всего, что не имеет непосредственного отношения к вооружённым силам США. Например, значительная часть помощи Украине. Они отчитаться за это вообще не могут никак. Подобных примеров много. Причём часть из них можно объяснить секретностью и объективными условиями работы силового ведомства, часть — бардаком, но есть, конечно, и значительная коррупционная составляющая», — отметил эксперт в беседе с RT.

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Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев также полагает, что провальные аудиты могут свидетельствовать о хищениях в военном ведомстве.

«Военным в США есть что скрывать. Там имеют место огромные хищения материально-технических средств, гражданской техники, техники двойного назначения, запасов горючего. Это очень проблемная история», — заявил аналитик в беседе с RT.

Он допускает, что подобные проблемы могут использовать американские политики в случае обострения межпартийной борьбы.

«Периодически скандалы, связанные со спорной финансовой деятельностью Пентагона, всплывают в СМИ, но их всегда удавалось гасить. Однако в условиях политической борьбы между Демократической и Республиканской партиями эта тема может быть очень сильно раздута», — говорит Евстафьев.

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий сомневается, что в нынешних условиях Пентагон сможет пройти аудит в обозримой перспективе.

«Попытки пройти аудит — это стремление оправдаться перед общественностью. Но на деле Пентагон никогда аудит по тем нормам, которые существуют на сегодняшний день, не пройдёт», — уверен Дробницкий.

В то же время аналитик отмечает, что американские избиратели в целом с пониманием относятся к высоким тратам на оборону. Однако такое отношение может измениться, если будут выявлены траты на сомнительные с точки зрения американских интересов цели.