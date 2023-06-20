«По центрам принятия решений на территории Украины»: Шойгу пообещал ответные удары в случае атаки на РФ западных ракет

Россия нанесёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины в случае применения вне зоны СВО ракет систем HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Наряду с этим он отметил, что применение этих вооружений вне зоны спецоперации также будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт на Украине.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные готовят удары ракетами Storm Shadow и реактивными системами залпового огня HIMARS по территории России, в частности по Крыму.

Как подчеркнул Шойгу, использование этого вооружения Киевом вне зоны проведения специальной военной операции повлечёт за собой незамедлительный ответ российской стороны.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал министр во вступительном слове на заседании коллегии Минобороны России.

Отметим, что российские системы ПВО систематически перехватывают ракеты Storm Shadow, переданные Украине. Факт поставок этого вооружения Киеву официально подтвердил 11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед членами палаты общин британского парламента.

Заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации

Позднее в Минобороны РФ заявили, что 12 мая боевые самолёты ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. Как отметили в министерстве, это произошло «вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».

Между тем Шойгу отметил, что украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Как подчеркнул министр, Киев задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. По словам Шойгу, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки на позиции российских войск, не достигнув успеха.

«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — сказал Шойгу.

Российские удары по центрам принятия решений

Отметим, что в июне в Минобороны РФ дважды сообщали о нанесении ударов по центрам принятия решений на Украине. Как заявили в МО, групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ был нанесён 16 июня. Отмечалось, что цель удара была достигнута, объект поражён.

Ещё один удар высокоточным оружием большой дальности по одному из центров принятия решений ВСУ был нанесён в ночь на 6 июня. В Минобороны РФ также уточнили, что цель удара была достигнута.

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Кроме того, 30 мая в МО заявили о выполненных в течение суток групповых ударах по центральным пунктам принятия решений, «где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России».

В тот же день о российских ударах по центрам принятия решений на Украине высказался президент РФ Владимир Путин. Комментируя инцидент с налётом беспилотников на Москву и Московскую область, он заявил, что накануне российская сторона поразила штаб военной разведки Украины.

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад», — сказал Путин в беседе с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Путин отметил, что Киев выбрал «путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям».

«Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заключил президент.

Он предположил, что Украина таким образом провоцирует Россию на «зеркальные действия».