Высокоточным оружием большой дальности: российские военные поразили центр принятия решений на Украине

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Отмечается, что цель удара достигнута, объект поражён. Кроме того, за сутки российские военные уничтожили вертолёт Ми-24 украинских вооружённых сил, а также артиллерийскую систему М777 американского производства. Также были перехвачены шесть снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Российские военные поразили центр принятия решений украинских ВС. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«16 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель удара достигнута, объект поражён.

Кроме того, российские военные отразили три атаки ВСУ в населённых пунктах Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. До 30 украинских военных уничтожены. Также подбиты две БМП и два танка.

Отражены три атаки противника на Запорожском направлении. В результате поражения резервов украинских ВС, выдвигавшихся в районе населённого пункта Степовое, уничтожено пять боевых бронированных машин.

Всего на этом направлении потери ВСУ за сутки превысили 235 человек. Также Украина потеряла четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении отражено семь атак противника, а ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. Ликвидированы до 340 военнослужащих ВСУ, уничтожены две бронированные машины, БМП, а также две гаубицы Д-30.

Также Минобороны сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательной группы в районе Новоселовского Луганской Народной Республики. Деятельность другой ДРГ пресечена в районе населённого пункта Кузьмино.

В военном ведомстве сообщили, что на Херсонском направлении уничтожены два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Истребительная авиация ВКС России уничтожила вертолёт Ми-24 украинских воздушных сил, сообщает российское военное ведомство.

Также сообщается о перехвате шести снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее Сергей Шойгу проинспектировал арсеналы расположенного в Омской области предприятия оборонно-промышленного комплекса. Он призвал строго соблюдать график выполнения заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и огнемётных систем для обеспечения потребностей войск, находящихся в зоне специальной военной операции.

Попытки наступления ВСУ

Шансы ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении являются крайне низкими. Об этом заявил заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв.

«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что любая попытка наступления украинских войск приведёт к большим потерям.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023 заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают очередную попытку контрнаступления в Запорожской области.

Владимир Путин о попытке контрнаступления ВСУ

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка на так называемом Времевском направлении», — сказал президент.

По его словам, противник успеха не имел.

«К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идёт в данный момент времени», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в ходе контрнаступления ВСУ, использующие стратегические резервы, не достигли успехов ни на одном из участков.