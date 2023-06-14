Минобороны: средства ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 14 июня нанесли групповые удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.