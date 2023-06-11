Минпромторг: ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по Херсонской области после визита Мантурова

Вооружённые силы Украины после визита министра промышленности и торговли, вице-премьера России Дениса Мантурова в Херсонскую область ударили ракетой Storm Shadow по тому району, где он был.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

Представитель министерства ответил на вопрос, действительно ли Мантуров был на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесён удар крылатой ракетой Storm Shadow.

«Подтверждаем», — сказал он.

9 июня сообщалось, что Мантуров совершил рабочую поездку в Херсонскую область. Он посетил объекты торговли региона и провёл встречу с врио губернатора Владимиром Сальдо.