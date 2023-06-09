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Вице-премьер Мантуров посетил Херсонскую область и встретился с Сальдо

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Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Херсонскую область, он посетил объекты торговли региона и провёл встречу с врио губернатора Владимиром Сальдо, сообщило правительство.
Вице-премьер Мантуров посетил Херсонскую область и встретился с Сальдо
  • РИА Новости

«Мантуров пообщался с сотрудниками и посетителями торговых объектов Геническа, расспросил их об ассортименте и ценах на важнейшие товары, в том числе на продукты питания и лекарства», — отмечает пресс-служба.

Жители региона при этом подтвердили, что за год увеличился ассортимент продукции, а цены на ряд товаров благодаря конкуренции начали снижаться.

Также Мантуров и Сальдо обсудили поддержку промышленных предприятий региона.

В мае Владимир Сальдо отмечал, что в Херсонской области на период военного положения вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары.

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