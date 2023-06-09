Вице-премьер Мантуров посетил Херсонскую область и встретился с Сальдо
- РИА Новости
«Мантуров пообщался с сотрудниками и посетителями торговых объектов Геническа, расспросил их об ассортименте и ценах на важнейшие товары, в том числе на продукты питания и лекарства», — отмечает пресс-служба.
Жители региона при этом подтвердили, что за год увеличился ассортимент продукции, а цены на ряд товаров благодаря конкуренции начали снижаться.
Также Мантуров и Сальдо обсудили поддержку промышленных предприятий региона.
В мае Владимир Сальдо отмечал, что в Херсонской области на период военного положения вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары.