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Сальдо: в Херсонской области вводится регулирование цен на социально значимые товары

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В Херсонской области на период военного положения вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо: в Херсонской области вводится регулирование цен на социально значимые товары
  • РИА Новости

«В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим Указом №97-у от 22.05.2023», — написал он в своём Telegram-канале.

17 мая вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг совместно с ФАС ведёт еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны.

Он сообщил, что с 2022 года была проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки и продуктов питания, и промышленной продукции для новых регионов за счёт расширения пропускных пунктов.

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