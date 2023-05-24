Сальдо: в Херсонской области вводится регулирование цен на социально значимые товары
- РИА Новости
«В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим Указом №97-у от 22.05.2023», — написал он в своём Telegram-канале.
17 мая вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг совместно с ФАС ведёт еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны.
Он сообщил, что с 2022 года была проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки и продуктов питания, и промышленной продукции для новых регионов за счёт расширения пропускных пунктов.