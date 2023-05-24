Сальдо: в Херсонской области вводится регулирование цен на социально значимые товары

В Херсонской области на период военного положения вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим Указом №97-у от 22.05.2023», — написал он в своём Telegram-канале.

17 мая вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг совместно с ФАС ведёт еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны.

Он сообщил, что с 2022 года была проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки и продуктов питания, и промышленной продукции для новых регионов за счёт расширения пропускных пунктов.