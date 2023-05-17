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Мантуров: в новых российских регионах следят за ценами на социально значимые товары

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Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг совместно с ФАС ведёт еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны.
Мантуров: в новых российских регионах следят за ценами на социально значимые товары
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

«У нас еженедельно ведётся работа совместно с Росстатистикой, ФАС и регионами в части мониторинга цен. Работаем непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам, и самая главная задача на сегодняшний день — это обеспечить логистику», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, с 2022 года была проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки и продуктов питания, и промышленной продукции для новых регионов за счёт расширения пропускных пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства на тему доступности товаров в новых российских регионах.

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