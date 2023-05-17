Путин проводит совещание с членами правительства на тему доступности товаров в новых регионах РФ

В среду, 17 мая, Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. На повестке — вопрос повышения доступности товаров в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). С докладами выступят вице-премьер Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. RT ведёт прямую трансляцию.