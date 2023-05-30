«Все беспилотники противника поражены»: Минобороны РФ сообщило об атаке украинских БПЛА по объектам в Москве

Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что средствами РЭБ и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» все восемь БПЛА были подавлены или сбиты. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал.

Утром 30 мая Москва подверглась атаке со стороны киевского режима посредством беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники противника поражены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Другие пять БПЛА были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

«Никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал»

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. Он добавил, что в целях безопасности эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от БПЛА. Они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы специальных служб.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — подчеркнул градоначальник.

По данным Следственного комитета РФ, на месте ЧП работают сотрудники следственных органов Главного следственного управления.

«Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении.

Также в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали о перекрытии движения по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. В настоящий момент движение восстановлено.

«Что-то влетело — по всей видимости, дрон»

Как рассказала RT жительница одного из пострадавших домов на Профсоюзной улице, их разбудили пожарные.

«Сказали, что ситуация произошла в третьем подъезде. Мы в первом подъезде ничего не слышали, нас уже разбудил пожарный и попросил эвакуироваться», — сказала Александра.

По её словам, всех эвакуируют в здание близлежащей школы.

Ещё одна эвакуированная жительница рассказала, что примерно в 05:00 «что-то зажужжало», после чего произошёл «глухой удар».

«Это произошло в нашем подъезде... что-то влетело — по всей видимости, дрон», — рассказала женщина по имени Екатерина.

Кроме того, RT поговорил с очевидицей атаки БПЛА из Одинцова. По её словам, звук сбитого БПЛА был очень громким.

«Было ощущение, что уронили то ли плиту, то ли лифт упал где-то. Что-то очень большое и огромное», — отметила она.

По её словам, дрон упал примерно в 10—15 км от её местонахождения, однако было хорошо слышно его падение.

«На подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников»

Наряду с этим губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе ранним утром работала система ПВО.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», — заявил он.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Московского региона работают в штатном режиме.

Также по теме «Не разговорами»: Лавров заявил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль Россия будет отвечать конкретными действиями, а не разговорами после попытки атаки дронов на Кремль, заявил глава МИД РФ Сергей...

«Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Атака на Кремль 3 мая

Ночью 3 мая была предпринята попытка нанести удар беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России в Кремле. Как отмечали в администрации президента РФ, в результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, во время инцидента никто не пострадал.

По словам Дмитрия Пескова, попытка атаки на Кремль приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.

«Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая деятельность государства», — говорил пресс-секретарь президента РФ в интервью сербскому телеканалу ATV.

Позднее замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС констатировал, что киевский режим атаковал беспилотниками Кремль без согласования с западными хозяевами.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ будет отвечать конкретными действиями на враждебный акт со стороны киевского режима.