РИА Новости: беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет

Беспилотные летательные аппараты попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, речь идёт о домах на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве.

Кроме того, агентство сообщает о хлопке в Красногорске.

27 мая в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.

Город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка — мальчик и девочка.