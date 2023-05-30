РИА Новости: беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет
По словам собеседника агентства, речь идёт о домах на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве.
Кроме того, агентство сообщает о хлопке в Красногорске.
27 мая в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.
Город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка — мальчик и девочка.