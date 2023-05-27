Строитель погиб в результате миномётного обстрела Суджанского района Курской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня днём в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель», — написал он в Telegram.
Старовойт выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им необходимую помощь.
Ранее стало известно, что административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения.
Как уточнил губернатор региона Михаил Ведерников, по предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.