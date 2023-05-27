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Строитель погиб в результате миномётного обстрела Суджанского района Курской области

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В результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб строитель.
Строитель погиб в результате миномётного обстрела Суджанского района Курской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня днём в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель», — написал он в Telegram.

Старовойт выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им необходимую помощь. 

Ранее стало известно, что административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения.

Как уточнил губернатор региона Михаил Ведерников, по предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.

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