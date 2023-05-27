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Губернатор Псковской области: здание нефтепровода повреждено в результате атаки двух БПЛА

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Административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения.
Губернатор Псковской области: здание нефтепровода повреждено в результате атаки двух БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района», — написал Ведерников в Telegram.

Он уточнил, что, по предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины повредили снарядами газопровод и линию электропередачи в Грайвороне.

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