Губернатор Псковской области: здание нефтепровода повреждено в результате атаки двух БПЛА
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района», — написал Ведерников в Telegram.
Он уточнил, что, по предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.
В результате инцидента никто не пострадал.
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