Губернатор Псковской области: здание нефтепровода повреждено в результате атаки двух БПЛА

Административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района», — написал Ведерников в Telegram.

Он уточнил, что, по предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее власти Краснодара сообщили о хлопке в центре города.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины повредили снарядами газопровод и линию электропередачи в Грайвороне.