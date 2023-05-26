Губернатор Белгородской области: ВСУ повредили снарядами газопровод и ЛЭП в Грайвороне
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, ВСУ начали обстреливать Грайворонский городской округ с 06:30. Губернатор рассказал, что никто не пострадал, но в Грайвороне есть разрушения в четырёх частных домовладениях.
«Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи», — заявил он.
Гладков отметил, что аварийные службы приступили к восстановительным работам.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что после атаки украинского беспилотника на посёлок Октябрьский получило повреждения одно из административных зданий.
Также Гладков рассказал, что силы ПВО сбили летевший к Белгороду беспилотник.