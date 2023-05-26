Губернатор Белгородской области: ВСУ повредили снарядами газопровод и ЛЭП в Грайвороне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины повредили снарядами газопровод и линию электропередачи в Грайвороне.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, ВСУ начали обстреливать Грайворонский городской округ с 06:30. Губернатор рассказал, что никто не пострадал, но в Грайвороне есть разрушения в четырёх частных домовладениях.

«Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи», — заявил он.

Гладков отметил, что аварийные службы приступили к восстановительным работам.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что после атаки украинского беспилотника на посёлок Октябрьский получило повреждения одно из административных зданий.

Также Гладков рассказал, что силы ПВО сбили летевший к Белгороду беспилотник.