В Белгородской области в результате обстрела погиб охранник и пострадали два подростка
- РИА Новости
«Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», — написал глава области в Telegram-канале.
Девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и юноша 17 лет с контузией направлены в детскую областную больницу.
Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны, ему госпитализация не требуется.
«Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчёты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние», — отметил Гладков.
Также в городе есть повреждение линии электропередачи, аварийные службы продолжают обследование территории.
27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии.