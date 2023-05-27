Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Белгородской области в результате обстрела погиб охранник и пострадали два подростка

Короткая ссылка
В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.
В Белгородской области в результате обстрела погиб охранник и пострадали два подростка
  • РИА Новости

«Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», — написал глава области в Telegram-канале.

Девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и юноша 17 лет с контузией направлены в детскую областную больницу.

Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны, ему госпитализация не требуется.

«Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчёты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние», — отметил Гладков.

Также в городе есть повреждение линии электропередачи, аварийные службы продолжают обследование территории.

27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить