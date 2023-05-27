В Белгородской области в результате обстрела погиб охранник и пострадали два подростка

В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

«Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», — написал глава области в Telegram-канале.

Девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и юноша 17 лет с контузией направлены в детскую областную больницу.

Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны, ему госпитализация не требуется.

«Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчёты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние», — отметил Гладков.

Также в городе есть повреждение линии электропередачи, аварийные службы продолжают обследование территории.

27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии.