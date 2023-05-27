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Гладков: белгородский город Шебекино попал под обстрел ВС Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел украинской армии.
Гладков: белгородский город Шебекино попал под обстрел ВС Украины
  • РИА Новости

«Под обстрелом ВСУ город Шебекино. Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесённого стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют её в районную ЦРБ», — написал он в Telegram.

Гладков заявил, что повреждён фасад и выбиты стёкла в здании ледовой арены.

Кроме того, в результате прилётов повреждено дорожное полотно на парковке и пешеходный мост.

10 мая Гладков сообщил, что над жилыми домами в Белгородской области взорвались два беспилотника.

В результате взрыва были повреждены два жилых дома и автомобиль.

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