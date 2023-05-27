Гладков: белгородский город Шебекино попал под обстрел ВС Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел украинской армии.

«Под обстрелом ВСУ город Шебекино. Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесённого стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют её в районную ЦРБ», — написал он в Telegram.

Гладков заявил, что повреждён фасад и выбиты стёкла в здании ледовой арены.

Кроме того, в результате прилётов повреждено дорожное полотно на парковке и пешеходный мост.

10 мая Гладков сообщил, что над жилыми домами в Белгородской области взорвались два беспилотника.

В результате взрыва были повреждены два жилых дома и автомобиль.