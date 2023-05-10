Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородской области

Над жилыми домами в Белгородской области взорвались два беспилотника, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил он.

По словам Гладкова, в результате взрыва был повреждён автомобиль и два жилых дома.

На место происшествия выехали оперативники.

Ранее губернатор сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино, произошедшего утром 10 мая.

Мужчина скончался в машине скорой помощи.