Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородской области

Короткая ссылка
Над жилыми домами в Белгородской области взорвались два беспилотника, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородской области
  • РИА Новости

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил он.

По словам Гладкова, в результате взрыва был повреждён автомобиль и два жилых дома.

На место происшествия выехали оперативники.

Ранее губернатор сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино, произошедшего утром 10 мая.

Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить