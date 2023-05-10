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Губернатор Белгородской области: пострадавший при обстреле Шебекина мужчина скончался

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пострадавший при обстреле города Шебекино мужчина скончался.
Губернатор Белгородской области: пострадавший при обстреле Шебекина мужчина скончался
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Гладкова.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи», — рассказал глава региона.

По его словам, у пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее губернатор сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино, произошедшего утром 10 мая.

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