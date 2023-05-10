Губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.
По его словам, зафиксировано два обстрела по окраине Шебекина, снаряды прилетели в огороды частных домов.
«Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — сообщил Гладков.
По его словам, состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, медики его увезли в больницу.
Ранее Гладков заявил, что в селе Ольховатка Новооскольского округа почта и фельдшерско-акушерский пункт пострадали при ночном взрыве.
8 мая пять человек пострадали при обстреле украинскими боевиками Шебекина.