Губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино, произошедшего утром 10 мая.

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано два обстрела по окраине Шебекина, снаряды прилетели в огороды частных домов.

«Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — сообщил Гладков.

По его словам, состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, медики его увезли в больницу.

Ранее Гладков заявил, что в селе Ольховатка Новооскольского округа почта и фельдшерско-акушерский пункт пострадали при ночном взрыве.

8 мая пять человек пострадали при обстреле украинскими боевиками Шебекина.