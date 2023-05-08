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Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области возросло до пяти

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Число пострадавших в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Шебекино в Белгородской области возросло до пяти.
Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области возросло до пяти
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что все пострадавшие являются мирными жителями, у них колотые ранения лёгкой степени тяжести.

Двое жителей отказались от госпитализации, троих доставили в центральную районную больницу.

«Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение», — уточнил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что один из украинских снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами в Шебекине. 

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