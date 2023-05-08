Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области возросло до пяти
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что все пострадавшие являются мирными жителями, у них колотые ранения лёгкой степени тяжести.
Двое жителей отказались от госпитализации, троих доставили в центральную районную больницу.
«Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение», — уточнил Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что один из украинских снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами в Шебекине.