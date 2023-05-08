Губернатор: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали во время обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Гладков рассказал, что город 8 мая попал под массированный обстрел со стороны украинской армии.

По его словам, один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами. В результате были выбиты окна и повреждены балконы.

«Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, ещё двоих доставляют в районную ЦРБ», — сообщил глава региона.

Он добавил, что продолжается подомовой обход.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские террористы обстреляли в регионе здания школы и детского сада.