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Боевики ВСУ обстреляли в Курской области здания школы и детского сада

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские террористы обстреляли в регионе здания школы и детского сада.
Боевики ВСУ обстреляли в Курской области здания школы и детского сада
  • РИА Новости

«Посёлок Тёткино Глушковского района сегодня был обстрелян со стороны Украины... Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество», — написал он в своём Telegram.

По его словам, всего было десять прилётов со стороны украинских террористов. Пострадавших в результате обстрелов нет. 

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли село Устинка.

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