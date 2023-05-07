Боевики ВСУ обстреляли в Курской области здания школы и детского сада

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские террористы обстреляли в регионе здания школы и детского сада.

«Посёлок Тёткино Глушковского района сегодня был обстрелян со стороны Украины... Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество», — написал он в своём Telegram.

По его словам, всего было десять прилётов со стороны украинских террористов. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли село Устинка.