Боевики ВСУ обстреляли в Курской области здания школы и детского сада
- РИА Новости
«Посёлок Тёткино Глушковского района сегодня был обстрелян со стороны Украины... Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество», — написал он в своём Telegram.
По его словам, всего было десять прилётов со стороны украинских террористов. Пострадавших в результате обстрелов нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли село Устинка.