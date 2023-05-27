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В МИД России заявили, что Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом

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Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что киевский режим атаковал беспилотниками Кремль 3 мая без согласования с западными кураторами.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами», — сказал Галузин.

По его словам, страны Запада воздержались от осуждения данного теракта и предпочли отмолчаться.

Также российский дипломат подчеркнул, что своими действиями киевский режим продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него «ничего не значат».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, — за этим так или иначе стоит киевской режим.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

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