В МИД России заявили, что Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами», — сказал Галузин.
По его словам, страны Запада воздержались от осуждения данного теракта и предпочли отмолчаться.
Также российский дипломат подчеркнул, что своими действиями киевский режим продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него «ничего не значат».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, — за этим так или иначе стоит киевской режим.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.