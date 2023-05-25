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Песков об атаке дронов на Кремль: мы сразу сказали, что за этим стоит киевский режим

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, — за этим так или иначе стоит киевской режим.
Песков об атаке дронов на Кремль: мы сразу сказали, что за этим стоит киевский режим
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Москва исходит из данной информации при выстраивании своей работы.

Как ранее сообщила газета The New York Times, власти США допустили, что атаку беспилотников на Кремль в мае организовала одна из украинских спецслужб.

Отмечается, что у американских властей нет информации, был ли украинский президент Владимир Зеленский осведомлён о готовящейся атаке.

Песков, комментируя украинские атаки на российскую территорию, заявил, что российские военные и пограничники выполняют свою работу по охране границ.

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