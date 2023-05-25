NYT: власти США допустили, что Кремль атаковали спецслужбы Украины
Об этом пишет The New York Times.
«Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль в начале этого месяца была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений», — говорится в материале.
Отмечается, что у властей США нет информации, был ли украинский президент Владимир Зеленский осведомлён о готовящейся атаке.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попытка атаки на Кремль со стороны Киева фактически приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.