«Не разговорами»: Лавров заявил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль
- РИА Новости
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в индийском Паранджи по итогам заседания СМИД ШОС.
«Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli («повод для войны». — RT) это или нет. А будем отвечать конкретными действиями», — сказал Лавров.
Он также не считает, что заявлениям Киева и Вашингтона о непричастности к попытке атаки можно верить. В этой связи глава МИД РФ напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты не будут диктовать Украине методы, по которым они должны защищать свой суверенитет.
«Ну, наверное, этим всё сказано», — подчеркнул министр.
Лавров также отметил, что практически все его собеседники на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества осудили теракт над Кремлём. В частности, это сделал глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, выразив надежду на скорейшее установление истины и определение виновных.
«Зеленский и его команда делают всё и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет», — добавил министр иностранных дел РФ.
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Ранее президенты Венесуэлы и Никарагуа Николас Мадуро и Даниэль Ортега, замглавы МИД Бахрейна Абдалла бен Ахмед Аль Халифа, президент Кубы Мигель Диас-Канель осудили попытку атаки беспилотников на Кремль.
Вечером 4 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что Украина осуществила эту попытку по указке из-за океана.
«Думаю, что любой здравомыслящий человек в любой стране поймёт, что речь идёт о том, что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих марионеток там для организации и осуществления всё более вызывающих и всё более опасных провокационных действий», — цитирует его ТАСС.
При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление Вашингтона о том, что США не располагают данными о том, кто стоял за попыткой атаки дронов на Кремль.
«С «новичком» дела шли шустрее — Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» — написала она в своём Telegram-канале.
Как говорится в заявлении МИД России от 4 мая, Москва оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. «Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», — подчеркнули на Смоленской площади.
«Это всё диктуется Киеву из Вашингтона»
Ночью 3 мая по кремлёвской резиденции президента России была предпринята попытка нанести удар беспилотными летательными аппаратами. Владимира Путина не было в Кремле в этот момент.
Как подчеркнули в администрации президента РФ, в результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, во время инцидента никто не пострадал.
Эти действия в Кремле расценили как террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.Также на russian.rt.com «Расцениваем эти действия как террористическую акцию»: в Кремле назвали атаку беспилотников покушением на президента
В Москве придерживаются мнения о причастности США к попытке атаковать Кремль беспилотниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от этих событий смехотворны.
«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал пресс-секретарь президента.
Официальный представитель Кремля также утвердительно ответил на вопрос, считают ли в Москве, что за попыткой атаки стоит Вашингтон: «Безусловно. Такие решения, определение целей, определение средств — это всё диктуется Киеву из Вашингтона. И нам об этом хорошо известно».
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