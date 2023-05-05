«Не разговорами»: Лавров заявил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль

Россия будет отвечать конкретными действиями, а не разговорами после попытки атаки дронов на Кремль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, киевский режим не смог бы совершить этот враждебный акт без ведома своих хозяев. При этом Лавров обратил внимание, что практически все участники заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества осудили теракт над Кремлём.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в индийском Паранджи по итогам заседания СМИД ШОС.

«Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli («повод для войны». — RT) это или нет. А будем отвечать конкретными действиями», — сказал Лавров.

Он также не считает, что заявлениям Киева и Вашингтона о непричастности к попытке атаки можно верить. В этой связи глава МИД РФ напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты не будут диктовать Украине методы, по которым они должны защищать свой суверенитет.

«Ну, наверное, этим всё сказано», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что практически все его собеседники на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества осудили теракт над Кремлём. В частности, это сделал глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, выразив надежду на скорейшее установление истины и определение виновных.

«Зеленский и его команда делают всё и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет», — добавил министр иностранных дел РФ.

Лавров: Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль не разговорами, а конкретными действиями

Ранее президенты Венесуэлы и Никарагуа Николас Мадуро и Даниэль Ортега, замглавы МИД Бахрейна Абдалла бен Ахмед Аль Халифа, президент Кубы Мигель Диас-Канель осудили попытку атаки беспилотников на Кремль.

Вечером 4 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что Украина осуществила эту попытку по указке из-за океана.

«Думаю, что любой здравомыслящий человек в любой стране поймёт, что речь идёт о том, что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих марионеток там для организации и осуществления всё более вызывающих и всё более опасных провокационных действий», — цитирует его ТАСС.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление Вашингтона о том, что США не располагают данными о том, кто стоял за попыткой атаки дронов на Кремль.

«С «новичком» дела шли шустрее — Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» — написала она в своём Telegram-канале.

Как говорится в заявлении МИД России от 4 мая, Москва оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. «Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», — подчеркнули на Смоленской площади.

«Это всё диктуется Киеву из Вашингтона»

Ночью 3 мая по кремлёвской резиденции президента России была предпринята попытка нанести удар беспилотными летательными аппаратами. Владимира Путина не было в Кремле в этот момент.

Как подчеркнули в администрации президента РФ, в результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, во время инцидента никто не пострадал.

Эти действия в Кремле расценили как террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

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В Москве придерживаются мнения о причастности США к попытке атаковать Кремль беспилотниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от этих событий смехотворны.

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля также утвердительно ответил на вопрос, считают ли в Москве, что за попыткой атаки стоит Вашингтон: «Безусловно. Такие решения, определение целей, определение средств — это всё диктуется Киеву из Вашингтона. И нам об этом хорошо известно».