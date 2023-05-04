«Хорошо знаем, что решения принимаются не в Киеве»: Песков заявил о причастности США к атаке беспилотников на Кремль

Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве хорошо осведомлены о том, что решения о таких терактах принимают в Вашингтоне, а Киев выступает лишь исполнителем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что в Москве придерживаются мнения о причастности США к попытке атаковать Кремль беспилотниками.

По словам Пескова, попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от этих событий смехотворны.

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что за атакой стоит Вашингтон, Песков ответил утвердительно.

«Безусловно. Такие решения, определение целей, определение средств — это всё диктуется Киеву из Вашингтона. И нам об этом хорошо известно», — сказал Песков.

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Напомним, накануне в пресс-службе Кремля заявили о предпринятой ночью 3 мая попытке Киева нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента России.

Как подчеркнули в Кремле, в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, во время инцидента никто не пострадал.

Как следовало из заявления Кремля, эти действия в Москве расценивают как террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

Вскоре после заявления пресс-службы Кремля Песков отметил, что в момент атаки президента не было в кремлёвской резиденции.

В ходе беседы с журналистами 4 мая пресс-секретарь подчеркнул, что глава государств всегда сохраняет спокойствие в непредвиденных ситуациях.

«Президент всегда в таких сложных экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, чёткость в оценках, в командах, которые он раздаёт. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — сказал он.

Наряду с этим пресс-секретарь президента уточнил, что никакого специального обращения главы государства на тему атаки беспилотников не планируется. Экстренного заседания Совета безопасности РФ также не ожидается, добавил Песков.

По его словам, глава государства по-прежнему намерен провести запланированное ранее оперативное совещание Совбеза в пятницу, 5 мая. По мнению Пескова, вопрос атаки БПЛА на Кремль будет обсуждаться на этой встрече.

«Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться», — сказал Песков.

Комментируя предположения о вероятности проведения атаки на Кремль с территории России, Песков отметил, что этим вопросом занимаются спецслужбы. Он также выразил надежду, что все обстоятельства произошедшего вскоре станут известны.

По его словам, данные о связи Киева с событиями с беспилотниками сопряжены с информацией, которой располагают российские спецслужбы. «Вы понимаете, что раскрывается лишь малая толика из этих данных. Здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем», — отметил Песков.

По словам Пескова, по данным хозяйственных служб Кремля, в результате инцидентов с БПЛА опалено два медных листа, которые покрывают купол. Пресс-секретарь президента предположил, что эти детали к моменту разговора с журналистами уже могли быть заменены.

В МИД России тем временем призвали мировое сообщество и международные организации осудить действия Киева.

«Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, международного гуманитарного права и защиты прав человека», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как отметили дипломаты, для мировой общественности не является секретом, что киевский режим поддерживают западные страны, которые поставляют ему вооружения, разведданные, обучают его боевиков и указывают на цели.

Как подчеркнули в МИД РФ, молчание «коллективного Запада» свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве.