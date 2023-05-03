«Расцениваем эти действия как террористическую акцию»: в Кремле назвали атаку беспилотников покушением на президента

Попытка нанесения удара беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России в ночь на 3 мая является спланированной террористической акцией и попыткой покушения на главу государства, заявили в Кремле. Оба использованных при атаке БПЛА были выведены из строя благодаря своевременным действиям военных и спецслужб. В результате падения беспилотников и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.

В пресс-службе Кремля заявили о предпринятой в ночь на 3 мая попытке Киева нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента России.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — заявили в Кремле.

Отмечается, что вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба не зафиксировано. Президент в результате этого террористического акта также не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме, добавили в Кремле.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — подчеркнули в Кремле.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, отметили в Кремле.

Как уточнил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы государства не было в Кремле в момент атаки.

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«Нет. Сегодня он работает в Огарёве», — приводит слова Пескова РИА Новости. Он также утвердительно ответил на вопрос журналистов о сохранении планов провести парад на Красной площади в День Победы.

Как полагают авторы Telegram-канала Военная хроника, атака дронов на Кремль произошла около 03:00 мск.

Предположительно, при этом использовался беспилотник с размахом крыла порядка 2—2,5 м. Отмечается, что по форме и аэродинамической схеме упавший дрон напоминает аппараты моделей PD-1 и PD-2. Как пишет Военная хроника, БПЛА такого типа способны преодолеть дистанцию 1 тыс. км с установленной боевой частью около 3 кг. Также уточняется, что беспилотники аналогичного типа применялись ранее при атаках на объекты топливно-энергетического комплекса на российской территории.

«Преступные методы»

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал теракт в отношении президента РФ «нападением на Россию». По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами.

«Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны», — написал Володин в Telegram.

Как отметил спикер Госдумы, киевский режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира.

«Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности», — заявил Володин. По его мнению, никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заключил спикер Госдумы.

Запрет на полёты беспилотников в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин днём 3 мая заявил, что власти города приняли решение о введении с текущего дня запрета на запуск в столице беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти.

«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», — заявил мэр Москвы.

Он напомнил, что несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.