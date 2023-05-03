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В Киеве вбросили версию о причастности «местного сопротивления» к атаке на Кремль

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вбросил версию о причастности «местного сопротивления» к атаке беспилотников на Кремль.
В Киеве вбросили версию о причастности «местного сопротивления» к атаке на Кремль
  • РИА Новости

«Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге», — написал он в Twitter.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал.

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

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