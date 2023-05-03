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Собянин: в Москве введён запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов

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В Москве со среды, 3 мая, ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: в Москве введён запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов
  • РИА Новости

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — заявил он.

Собянин напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

В конце апреля ТАСС сообщал, что на бульваре Адмирала Ушакова на юго-западе Москвы задержаны двое мужчин, которые запускали неизвестный беспилотник.

Отмечается, что аппарат был изъят и отправлен на экспертизу.

20 апреля в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что в аэропорту Пскова найден квадрокоптер.

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