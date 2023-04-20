РИА Новости: квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова

Короткая ссылка
В аэропорту Пскова найден квадрокоптер, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
РИА Новости: квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено», — отметил собеседник агентства в Росгвардии.

В начале апреля появилась информация, что в Московской области в деревне Чудиново найдены фрагменты разбившегося беспилотника. В ходе проверки было установлено, что он российского производства, учебный, разбился при тестировании.

Также в Подмосковье на территории Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» был найден квадрокоптер, оснащённый камерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить