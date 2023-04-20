РИА Новости: квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова

В аэропорту Пскова найден квадрокоптер, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

«Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено», — отметил собеседник агентства в Росгвардии.

В начале апреля появилась информация, что в Московской области в деревне Чудиново найдены фрагменты разбившегося беспилотника. В ходе проверки было установлено, что он российского производства, учебный, разбился при тестировании.

Также в Подмосковье на территории Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» был найден квадрокоптер, оснащённый камерой.