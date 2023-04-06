ТАСС: в Подмосковье на территории МКБ «Факел» нашли упавший квадрокоптер с камерой

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В Подмосковье на территории Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» нашли квадрокоптер, оснащённый камерой. Никакой боевой нагрузки на нём не было, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
ТАСС: в Подмосковье на территории МКБ «Факел» нашли упавший квадрокоптер с камерой
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«Накануне на территории МКБ «Факел» найден упавшим квадрокоптер, оснащённый фото- и видеокамерой. Предварительно, боевой нагрузки на нём не было», — сказали агентству.

Сейчас устанавливается, кто и с какой целью запустил дрон.

На предприятии «Факел» разрабатываются зенитные управляемые ракеты, в том числе ЗРК С-300, С-400 и «Тор», напоминает агентство.

Ранее оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе.

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