ТАСС: в Подмосковье на территории МКБ «Факел» нашли упавший квадрокоптер с камерой
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«Накануне на территории МКБ «Факел» найден упавшим квадрокоптер, оснащённый фото- и видеокамерой. Предварительно, боевой нагрузки на нём не было», — сказали агентству.
Сейчас устанавливается, кто и с какой целью запустил дрон.
На предприятии «Факел» разрабатываются зенитные управляемые ракеты, в том числе ЗРК С-300, С-400 и «Тор», напоминает агентство.
Ранее оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе.