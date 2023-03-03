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В Челябинской области запретили использование беспилотников

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Оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе.
В Челябинской области запретили использование беспилотников
  • globallookpress.com
  • © Xakhr Phn Dis'y Phathr Kr / EyeEm

Об этом ТАСС сообщили в областном Министерстве общественной безопасности.

«В настоящее время на территории Челябинской области установлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Запрет установлен решением оперативного штаба Челябинской области... на период до снятия режима «Уровень базовой готовности», — сказали в министерстве.

Уточняется, что исключение сделано для местных подразделений федеральных ведомств, региональных исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и ещё ряда случаев.

Ранее в Воронежской области официально запретили использование беспилотников.

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