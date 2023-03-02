В Воронежской области официально запретили использование беспилотников
- Gettyimages.ru
- © Andrius Aleksandravicius / EyeEm
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ губернатора региона Александра Гусева.
«Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области», — говорится в документе.
Уточняется, что исключения будут даны только нескольким категориям, в частности органам власти и коммунальным организациям.
Вместе с этим Гусев ещё в январе сообщал о запрете полётов гражданских беспилотников в Воронежской области.