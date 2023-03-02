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В Воронежской области официально запретили использование беспилотников

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Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования.
В Воронежской области официально запретили использование беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © Andrius Aleksandravicius / EyeEm

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ губернатора региона Александра Гусева.

«Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области», — говорится в документе.

Уточняется, что исключения будут даны только нескольким категориям, в частности органам власти и коммунальным организациям.

Вместе с этим Гусев ещё в январе сообщал о запрете полётов гражданских беспилотников в Воронежской области.

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