ТАСС: в подмосковном Чудинове нашли разбившийся при тестировании российский беспилотник

В Московской области в деревне Чудиново найдены фрагменты разбившегося беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В районе деревни Чудиново недалеко от дачных домов найден разбившийся беспилотник. В ходе проверки установлено, что он российского производства, учебный, разбился при тестировании», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведётся поиск всех фрагментов БПЛА.

6 апреля появилась информация о найденном на окраине подмосковного Подольска беспилотнике. Сотрудники силовых структур выясняют принадлежность БПЛА.