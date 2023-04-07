ТАСС: в подмосковном Чудинове нашли разбившийся при тестировании российский беспилотник

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В Московской области в деревне Чудиново найдены фрагменты разбившегося беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС: в подмосковном Чудинове нашли разбившийся при тестировании российский беспилотник
  • Gettyimages.ru

«В районе деревни Чудиново недалеко от дачных домов найден разбившийся беспилотник. В ходе проверки установлено, что он российского производства, учебный, разбился при тестировании», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведётся поиск всех фрагментов БПЛА. 

6 апреля появилась информация о найденном на окраине подмосковного Подольска беспилотнике. Сотрудники силовых структур выясняют принадлежность БПЛА.

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