ТАСС: в подмосковном Чудинове нашли разбившийся при тестировании российский беспилотник
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«В районе деревни Чудиново недалеко от дачных домов найден разбившийся беспилотник. В ходе проверки установлено, что он российского производства, учебный, разбился при тестировании», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время ведётся поиск всех фрагментов БПЛА.
6 апреля появилась информация о найденном на окраине подмосковного Подольска беспилотнике. Сотрудники силовых структур выясняют принадлежность БПЛА.