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Песков: Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.
Песков: Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США
  • РИА Новости

По его словам, подобные решения принимаются в Вашингтоне.

«А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал Песков.

При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера, «не каждый раз Киеву дают право в выборе средств» при выполнении тех или иных целей.

Также Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку БПЛА по Кремлю.

При этом он назвал «смехотворными» попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль.

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