Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно», — заявил Песков.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева, совершённую 3 мая против Кремля.

Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.