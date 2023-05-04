МИД России: мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.
«Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, международного гуманитарного права и защиты прав человека», — говорится в сообщении.
Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.
Ранее сирийский МИД заявил, что Дамаск поддерживает право России защищать себя от терактов.