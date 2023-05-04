Песков: Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку БПЛА по Кремлю

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.

«Самые различные (варианты ответа рассматриваются), не мог бы (рассказать о них)», — ответил он на вопрос журналистов.

Представитель Кремля объяснил, что не может приводить никаких деталей.

При этом Песков отметил, что в данном случае речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам России шагах.

Министерство иностранных дел России выразило уверенность в том, что все виновные в попытке атаки украинских беспилотников на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.