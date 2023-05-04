Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников.

Он назвал эту атаку ужасной ошибкой Киева, которая будет иметь последствия для Украины.

По его словам, российское общество полностью объединится против общего врага, как это было в США после терактов 11 сентября 2001 года.

«Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль являются смехотворными.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.