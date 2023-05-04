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Кадыров: атака на Кремль не повлияет на ход СВО, возмездие будет хирургически точным

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Россия не должна менять сценарий запланированного хода специальной военной операции на Украине после атаки беспилотников на Кремль, однако возмездие настанет и будет хирургически точным, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что это нападение на президента, а значит, на государство.

«Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил политик.

Кадыров отметил, что атака украинских беспилотников является провокацией и вынуждением к более массированным действиям.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.

МИД России заявил, что виновные будут найдены, их ждёт суровое наказание.

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