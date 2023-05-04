Кадыров: атака на Кремль не повлияет на ход СВО, возмездие будет хирургически точным

Россия не должна менять сценарий запланированного хода специальной военной операции на Украине после атаки беспилотников на Кремль, однако возмездие настанет и будет хирургически точным, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что это нападение на президента, а значит, на государство.

«Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил политик.

Кадыров отметил, что атака украинских беспилотников является провокацией и вынуждением к более массированным действиям.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.

МИД России заявил, что виновные будут найдены, их ждёт суровое наказание.