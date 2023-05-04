Глава Чечни Кадыров назвал атаку на Кремль попыткой спровоцировать Россию

Атака украинских беспилотников на Кремль является вынуждением к более массированным действиям — такой приём гибридных войн популярен среди западных генералов, а результаты этой провокации выгодны для самих провокаторов. Об этом заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

По его мнению, цепочка последовавших заявлений и вбросов должна была, по задумке организаторов, подтолкнуть Верховного главнокомандующего России к более масштабным и жестоким действиям на Украине.

«Восхищаюсь сдержанностью и мудростью Владимира Владимировича, который не поддался на эту гнусную провокацию. Но ответить за этот поступок организаторам придётся, на каком бы полушарии Земли они ни находились», — подчеркнул Кадыров.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.