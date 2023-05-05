Лавров: Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль не разговорами, а конкретными действиями

Российская сторона будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или... а будем отвечать конкретными действиями», — сообщил Лавров.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку Киева, совершённую 3 мая против Кремля.

Также в МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.