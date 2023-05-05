Президент Кубы осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль с использованием беспилотников

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль с использованием беспилотников.

«Выражаю наше неприятие атаки на Кремль с использованием беспилотников», — написал он в Twitter.

Президент добавил, что Куба подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным решительно осудил попытку киевского режима нанести удар по территории Кремля беспилотными аппаратами.

Министерство иностранных дел России заявило, что преступные действия Киева ещё раз подтверждают отсутствие у него стремления к миру.

В МИД назвали очевидной необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации, отметив, что с украинской территории не должны исходить угрозы безопасности и совершаться теракты.