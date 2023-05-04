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МИД: преступные действия Киева ещё раз подтверждают отсутствие у него стремления к миру

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Министерство иностранных дел России заявило, что преступные действия Киева ещё раз подтверждают отсутствие у него стремления к миру.
МИД: преступные действия Киева ещё раз подтверждают отсутствие у него стремления к миру
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Преступные действия киевского режима ещё раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путём», — заявили в МИД.

В министерстве назвали очевидной необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации, отметив, что с украинской территории не должны исходить угрозы безопасности и совершаться теракты.

Также МИД выразил уверенность в том, что все виновные в попытке атаки украинских беспилотников на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

В пресс-службе президента России сообщали, что в ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

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