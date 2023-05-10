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Песков: попытка атаки на Кремль приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма

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Попытка атаки на Кремль со стороны Киева фактически приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта атака является «попыткой проведения террористического акта против российского лидера Владимира Путина.

«Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая деятельность государства», — сказал Песков в интервью сербскому телеканалу ATV.

Представитель Кремля отметил, что Украина фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма.

«Даже не юридически, а де-факто, фактически», — подытожил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль.

Также китайское издание Global Times заявило, что Киев пересёк опасную красную линию атакой беспилотников на Кремль.

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