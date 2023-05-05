Global Times: Киев пересёк опасную красную линию атакой беспилотников на Кремль
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По мнению младшего научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хуна, атакой БПЛА на Кремль «была пересечена негласная красная линия, установленная обеими сторонами».
«Характер атаки беспилотника очень серьёзен», — говорится в статье.
Также автор считает, что в связи с этим Россия «нанесёт эффективные удары по более значительным целям на Украине».
Ранее германский полковник в отставке Ральф Тиле выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться поддержки Запада после попытки атаки украинских беспилотников на Кремль.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.
В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.