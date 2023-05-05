Global Times: Киев пересёк опасную красную линию атакой беспилотников на Кремль

Украинские власти спровоцировали опасную эскалацию конфликта, организовав попытку атаки беспилотников на кремлёвскую резиденцию президента России. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению младшего научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хуна, атакой БПЛА на Кремль «была пересечена негласная красная линия, установленная обеими сторонами».

«Характер атаки беспилотника очень серьёзен», — говорится в статье.

Также автор считает, что в связи с этим Россия «нанесёт эффективные удары по более значительным целям на Украине».

Ранее германский полковник в отставке Ральф Тиле выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться поддержки Запада после попытки атаки украинских беспилотников на Кремль.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.