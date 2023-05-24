Песков заявил, что военные и пограничники ведут работу по охране границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские атаки на российскую территорию, заявил, что российские военные и пограничники выполняют свою работу по охране границ.

«Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу», — ответил он на брифинге на вопрос, вызывают ли обстрелы Белгородской области обеспокоенность Кремля.

Также Песков, говоря о попытках украинских диверсантов прорваться на территорию России, заявил, что в рамках СВО ведётся сложная и напряжённая работа.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.