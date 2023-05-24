Песков заявил, что военные и пограничники ведут работу по охране границ России
- РИА Новости
«Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу», — ответил он на брифинге на вопрос, вызывают ли обстрелы Белгородской области обеспокоенность Кремля.
Также Песков, говоря о попытках украинских диверсантов прорваться на территорию России, заявил, что в рамках СВО ведётся сложная и напряжённая работа.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.