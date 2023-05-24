Песков — о попытках ДРГ прорваться в Россию: в рамках СВО идёт напряжённая работа
- AP
«В рамках СВО ведётся очень сложная, напряжённая работа», — отметил он.
Ранее Минобороны России сообщило о разгроме подразделения украинского националистического формирования, вторгшегося в Белгородскую область.
В результате авиаударов, огня артиллерии и активных действий военных были уничтожены свыше 70 украинских террористов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.
По последним данным, 13 человек пострадали в Белгородской области из-за атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.