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В Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ

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13 человек пострадали в Белгородской области из-за атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.
В Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ
  • AP

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале правительства области.

«В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы.

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