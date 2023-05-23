В Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ
- AP
Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале правительства области.
«В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы.